Mostafa Mohamed'den aile paylaşımı

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, Instagram'dan ailesinin fotoğrafını paylaşarak, 'sizi özledim' notunu düştü.

Diagne'yi West Bromwich'e kiralayıp yerine Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i alan Galatasaray, kısa sürede oyuncudan verim almayı başardı.

Fenerbahçe derbisinde attığı golle takımına 3 puanı kazandıran 23 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada da birer gol atarak toplam gol sayısını 3'e çıkardı.

10 gole ulaşmadan ailesini İstanbul'a getirmeyeceğini belirten golcü futbolcudan bir paylaşım geldi.

"SİZİ ÖZLEDİM"

Ailesiyle çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Mohamed, 'sizi özledim' notunu düştü.

Fenerbahçe derbisinin ardından Mohamed ile arasında geçen diyaloğu anlatan Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, “Mostafa geçen hafta da gol atmıştı, iki haftada iki gol oldu. ‘10 gol atmadan ailemi İstanbul’a getirmeyeceğim’ dedi. Ben de ona ‘Çabuk gol at da aileni kavuş’ dedim.” ifadelerini kullanmıştı.