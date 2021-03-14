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    Mostafa Mohamed'den Radamel Falcao paylaşımı

    Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 14:30
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    Mostafa Mohamed'den Radamel Falcao paylaşımı

    Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

    MOSTAFA, FALCAO'YU PAYLAŞTI

    Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.

    Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mostafa Mohamed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.

    Mostafa Mohamed den Radamel Falcao paylaşımı #1

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