Mostafa Mohamed'den Radamel Falcao paylaşımı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı.

Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

MOSTAFA, FALCAO'YU PAYLAŞTI

Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.

Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mostafa Mohamed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.



