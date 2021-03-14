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Mostafa Mohamed'den Radamel Falcao paylaşımı
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Radamel Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 14:30
Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla sürüyor. Zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
MOSTAFA, FALCAO'YU PAYLAŞTI
Sarı-kırmızılılarda perdeyi açan isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao oldu.
Galatasaray'ın bir diğer golcüsü Mostafa Mohamed, mücadelede gol atamazken karşılaşma sonrası Falcao ile olan fotoğrafını paylaştı ve sarı-kırmızı kalp emojisi koydu.