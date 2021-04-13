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- Mostafa Mohamed'e gol dersi
Mostafa Mohamed'e gol dersi
Süper Lig'de 35. haftada Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da gözler, Mostafa Mohamed'e çevrildi.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 11:12
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:33
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlanmasının ardından elde sadece Mostafa Mohamed kaldı.
GOL DERSİ
Sakat Radamel Falcao, annesi vefat eden Henry Onyekuru ve cezalı Ryan Babel'in yokluğunda Göztepe karşılaşmasında gözler Mısırlı oyuncuda olacak.
Teknik heyet, gol hasreti çeken santrfora terapi uygularken bir yandan da video analizlerle Göztepe savunmasına karşı neler yapacağını ezberletiyor.
Süper Lig'de ilk 5 maçında 5 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, sol 5 karşılaşmada ise boş geçmişti.