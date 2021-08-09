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    Mostafa Mohamed'e sıkı terapi

    Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed'in son dönemdeki düşüşü üzerine Selçuk İnan ve Necati Ateş harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:44
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    Mostafa Mohamed'e sıkı terapi

    Galatasaray kariyerine geçen sezon hızlı bir giriş yapan ve gollerini birer birer sıralayan Mostafa Mohamed, sezonun son haftalarında ise düşüşe geçmişti.

    SELÇUK İNAN VE NECATİ ATEŞ YAKINDAN İLGİLENİYOR

    21 maçta 11 kez fileleri sallayan Mohamed, düşük performansını bir türlü yukarıya çekemedi.

    Yeni dönemde de etkisiz gözüken ve 3 resmi maçta henüz ağları havalandıramayan Mısırlı futbolcu için Fatih Terim'in kurmayları Selçuk İnan ve Necati Ateş adeta terapiye başladı. İkili, genç golcüyle yakından ilgileniyor.

    Mostafa Mohamed e sıkı terapi #1

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