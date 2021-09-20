Mostafa Mohamed'in düşüşü sürüyor

İkinci yarıda Halil'in yerine gol ümidiyle oyuna giren Mostafa Mohamed, yine etkisiz kaldı. 23 yaşındaki forvet, rakip kaleye çektiği 7 şutun hiçbirinde hedefi bulamadı.

Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Mostafa Mohamed, bir türlü ilk haftalarındaki gibi bir performans gösteremiyor.

Transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Mohamed, ülkesi Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Transferimin olmaması beni olumsuz etkilemedi. Aksine bana daha fazla güç verdi ve işime odaklanmamı sağladı." demişti.

PERFORMANSI DÜŞÜŞTE

Ancak dün Alanyaspor karşısında gol ümidi olarak ikinci yarının başında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Mohamed, adeta yokları oynamaya devam etti.

7 ŞUTTA İSABET KAYDEDEMEDİ

Gol pozisyonuna girmekte çok zorlanan 23 yaşındaki forvet, aldığı topları da oldukça etkisiz kullandı. Mohamed, sahada kaldığı süre boyunca kaleye 7 şut çekmesine rağmen hiçbirinde hedefi bulamadı. Hatta son dakikalarda kaleye çektiği şut farklı bir şekilde auta gidince, tribünler de ona tepki gösterdi.