Mostafa Mohamed'in kırmızı kart şaşkınlığı

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed, "Çok şaşkınım, kesinlikle kasıt yoktu" dedi.

Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'da, Mostafa Mohamed üzüntüsü yaşanıyor.

İkili mücadele sırasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören Mısırlı futbolcu, kasıtlı olarak vurmadığını söyledi.

"ÇOK ŞAŞKINIM"

Formunun zirvesindeyken, takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için arkadaşlarından maç sonu özür dileyen Mısırlı forvetin, "Böyle bir pozisyonda kırmızı kart gördüğüm için ben de çok şaşkınım. Kesinlikle kasıt yoktu, pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim bile." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Takım arkadaşları ise futbol yaşamında böyle sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatarak, Mohamed'e destek verdi.

Galatasaray yönetimi de golcü futbolcuya kesilecek cezaya göre itiraz etmeye hazırlanıyor.