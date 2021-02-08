Mostafa Mohamed'in kişisel antrenörü: Gözleri kapalı çalıştırdım

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed'in kişisel antrenörü Ahmed Jamil, "Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik" diyerek 23 yaşındaki futbolcunun çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Mostafa Mohamed'in Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gol, Galatasaraylılar kadar oyuncunun kişisel antrenörü Ahmed Jamil'i de çok mutlu etti.

"KALECİYE BAKMADAN ŞUT ATACAK HALE GETİRDİK"

Mostafa'nın transfer gerçekleşmeden önce yaptıkları sıkı çalışmalar sayesinde Galatasaray'a çabucak adapte olduğunu belirten Jamil, "Fenerbahçe'ye attığı gol için baskıdan kaçma, kararlı bir şut göndermek için küçük bir alan açma çalışmalarını bir aydan fazla sürdürdük. Bazen antrenman sırasında şuta ezbere yapması için gözlerini kapatmak zorunda kaldık. Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik." dedi.

Başta Mohamed Salah olmak üzere birçok ünlü ismin kişisel antrenörlüğünü yapan Ahmed Jamil, Süper Lige hazır gelmek için yoğun bir antrenman yüklemesi yaptığını ve performansını geliştirmek için özel fitness çalıştığını söyledi.



