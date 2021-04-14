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    Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı

    Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı

    Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin, Zamalek'te ortadan kaybolduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:10
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    Galatasaray’ın golcüsü Mostafa Mohamed’in kiralandığı Zamalek takımında sözleşme krizi ortaya çıktı.

    Galatasaray 'ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in Zamalek'teki kontratı, kulübünde sıkıntıya neden oldu.

    SÖZLEŞME ORTADAN KAYBOLDU

    Mısır basınında yer alan haberlere göre, oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

    Mostafa Mohamed in sözleşmesi çalındı #1

    YÖNETİCİ İSTİFA ETTİ

    Mısır'da yayın yapan Koora365 haber sitesinde 'Mostafa Mohamed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde, 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi.

    Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.

    Mostafa Mohamed in sözleşmesi çalındı #2

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