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    Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı

    Mostafa Mohamed'in Türkçe şarkı performansı

    Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Mostafa Mohamed, aracında dinlediği Türkçe şarkıya eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:19
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    Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed saha içinde olduğu kadar saha dışındaki görüntüsüyle de alkış alıyor.

    TÜRKÇE ŞARKI SÖYLEDİ

    Mısırlı golcü, Ayla Çelik'in Bağdat şarkısına eşlik ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bu video üzerine kullanıcılar, Mohamed'in paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.

    Mostafa Mohammed’den Bağdat şarkısı - İZLE

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