Mostafa Mohamed'in yerine sınava giren kişi gözaltında

Mısır'da bir eğitim enstitüsünde okuyan Mostafa Mohamed, akılalmaz bir olaya imza attı. Genç oyuncu kendisi yerine bir arkadaşını sınava soktu ancak yakayı eleverdi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed, Kamerun’un ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası’nda top koştururken, ülkesinde ise kendisiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı.

SINAVA BAŞKASI GİRDİ

Mısır basınındaki haberlere göre sarı-kırmızılı futbolcunun kayıtlı öğrencisi olduğu Mısır’daki bir eğitim enstitüsünde, onun yerine sınava giren bir başka kişinin yakalandığı bildirildi.

Abu El Nomros'taki enstitüde gerçekleştiği belirtilen olayda, Mostafa’nın öğrenci olduğu kurumda, milli takımda olması nedeniyle kaçırdığı yıl ortası sınavında, onun yerine sınava arkadaşı olduğu belirtilen bir kişinin girdiği tespit edildi. Mostafa’nın yerine sınava giren kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Galatasaraylı futbolcu ise Mısır Milli Takımı ile yarın Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turunda Fildişi Sahili’nin karşısına çıkacak.