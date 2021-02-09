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Mostapha El Kabir 3 hafta yok
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 16:44
- Güncelleme : 09.02.2021 - 17:03
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir'in, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüp doktoru Selçuk Gül; futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Gül, Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.
Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.