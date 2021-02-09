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    Mostapha El Kabir 3 hafta yok

    Süper Lig takımlarından BB Erzurum forması giyen El Kabir'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:03
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    Mostapha El Kabir 3 hafta yok

    Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transferlerden Mostapha El Kabir'in, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

    Kulüp doktoru Selçuk Gül; futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

    3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Gül, Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

    Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.

    Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.

    Mostapha El Kabir 3 hafta yok #1

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