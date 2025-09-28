Mourinho, Benzema'yı Benfica'ya çağırdı

Fenerbahçe’den ayrıldıktan kısa süre sonra Benfica’ya imza atan Mourinho’nun, Real Madrid döneminde birlikte çalıştığı Karim Benzema’yı istediği ileri sürüldü. Marca’nın haberine göre Mourinho, Al-Ittihad forması giyen Fransız forvetle iletişim kurdu.

MOURINHO: "BÖYLE BİR İHTİMAL YOK"

Gil Vicente maçı öncesinde konuşan Mourinho, Benzema ile ilgili iddiaları reddetti:

“Benzema’yı aramadım. Bu yaşta Avrupa’yı bırakıp Suudi Arabistan’a giden bir oyuncunun geri dönmek istediğini sanmıyorum. Böyle bir ihtimal yok.”

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mourinho’nun Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde de Benzema’nın transferi sıkça konuşulmuş, ancak gerçekleşmemişti. Portekizli hocanın Benfica’da da aynı isteği gündeme getirdiği öne sürülüyor.