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Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmadı

Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ardından stadyumu terk eden Mourinho'nun bu tavrı, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu.