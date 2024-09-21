Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıktı ve maçı 3-1 kaybetti.
Galatasaray’ın gollerini Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara attı. Fenerbahçe'nin golünü ise Edin Dzeko penaltıdan kaydetti.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde bu sezon 6. maçından da galip ayrıldı.
2009-2010 sezonunda Hollandalı Teknik Direktör Frank Rijkaard döneminde ligde 6’da 6 yaparak başlamıştı ve bu da sarı-kırmızılıların en iyi sezon başlangıcıydı.
Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe galibiyetle bu başarıyı tekrarladı.
MOURINHO BASIN TOPLANTISINA KATILMADI
Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısına katılmadan stadyumu terk etti.
Mourinho sadece yayıncı kuruluşa karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mourinho, Okan Buruk'un basın toplantısına geç gelmesi ve toplantının uzaması nedeniyle karşılaşma sonunda açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.
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