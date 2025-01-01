Mourinho: Galatasaray ile aramızdaki 8 puanlık farkı kapatabiliriz

DHA

Teknik Direktör Jose Mourinho, Türk futbolu, Fenerbahçe ve geleceğe yönelik düşüncelerini İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport’a açıkladı.

NEDEN FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soruya ise, şöyle yanıt verdi:

Futbolu ve işimi çok seviyorum. Bu yüzden beklemek istemedim. Kendimi değerli hissedeceğim ve beni isteyen bir kulübe geldim. Böyle büyük bir kulüp ve güzel bir şehirde görev almak istediğim için bu teklifi kabul ettim.

"8 PUANLIK FARKI KAPATABİLİRİZ"

Türkiye Süper Ligi'ndeki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak ise Mourinho, şunları söyledi:

Her maçı kazanmak için var gücümle çalışıyorum. Kazandığım maçtan sonra bir sonraki maçın hazırlıkları için hemen yoğunlaşıyorum. Ancak böyle mutlu olabiliyorum. Futbolu o kadar çok seviyorum ki, bir operasyon geçirdikten sadece üç gün sonra yeniden çalışmalara başladım. Takım ve oyuncularımla birlikte hazırlıklarımızı yapmalıyız. Bu hafta Hatayspor maçı var. Galatasaray ile aramızdaki 8 puanlık farkı kapatabileceğimize inanıyorum.

"BUDAPEŞTE'DEN SONRA ROMA'YI BIRAKMALIYDIM"

Geçmişteki hatalarına da değinen deneyimli teknik adam, "Belki de Roma’yı Budapeşte’deki finalden sonra bırakmamam en büyük hatamdı. Gitmeliydim, ama gitmedim. Bu bir hataydı" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNDEKİ ÖZELLİKLERİ SAYDI

İtalya'ya geri dönüp dönmeyeceği sorusuna ise, "Evet, tabii ki dönerim" diyerek yanıt veren Mourinho, kendisindeki en belirgin özellikleri ise, "Mütevazılık, sadakat ve eğitim… Bunu duyduğunda gülen insanlar olacaktır, ama ben onlara gülerek bakıyorum. Çünkü bunlar gerçekten bende var" şeklinde açıkladı.

Geleceğe dair hedeflerini ise, "Bir Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda yer almak istiyorum. Bir ülkeyi, milli takım etrafında birleştirmek müthiş bir deneyim olur" diyerek dile getirdi.