AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkarak kritik açıklamalarda bulundu. İskoç temsilcisi Rangers’a karşı İstanbul’da alınan mağlubiyete rağmen tura hala inandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, takımının mücadeleye hazır olduğunu belirtti.

"TUR KAPISI KAPANMIŞ DEĞİL"

İlk maçta alınan yenilginin moral bozucu olmadığını söyleyen Mourinho, "Bu seviyede yapılan hatalar bazen bir maçın, bazen de turun kaybına neden olabilir. Evet, ilk maçı kaybettik ama hala her şey bitmiş değil. Önümüzde 90 dakika var ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özgüvenimizi sarsacak hiçbir şeye izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"SADECE RANGERS MAÇINA ODAKLANDIK"

Fenerbahçe’nin ligde de şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Mourinho, Reeder Samsunspor ile oynanacak kritik karşılaşmaya da değinerek şunları söyledi:

Son 18 maçtır istikrarlı bir performans sergiliyoruz. Ancak, Rangers’a karşı oynadığımız ilk maçta sahada istediğimiz oyunu yansıtamadık. Şimdi tamamen bu karşılaşmaya odaklandık. Samsunspor mücadelesi de önemli ama yarın sahada hatalarımızı tekrar etmemeliyiz. Rangers, savunma zaaflarımızı değerlendirmek ve kontra ataklarla sonuca gitmek isteyecek. Böyle bir takıma karşı en ufak hataya yer yok.

"IBROX'TA SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Takımının sahada en iyisini yapacağını vurgulayan Mourinho, İskoç ekibinin maç planını bozmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti:

Ibrox, atmosferiyle ünlü ikonik bir stat ve orada tamamen savunmaya çekilen bir oyunu kimse kabul etmez. Hazırız. Rangers yine hata yapmamızı bekleyecek. Biz sabırlı mı olmalıyız, yoksa hücum ağırlıklı mı oynamalıyız, emin değilim. Ancak defansif organizasyonlarımız üzerine çok çalıştık. Eğer maç planımızı uygularsak, turu geçme şansımız var.

"İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİLİM"

İlk maçtaki sonucun kendisinde bir intikam duygusu uyandırmadığını söyleyen Portekizli teknik adam, Rangers’ın galibiyeti hak ettiğini ifade etti:

İlk maçın sonucuna üzülmedim, beni kırmadı. İntikam duygusuyla hareket etmiyorum. Rangers’ın mücadele gücüne ve takım oyununa saygı duyuyorum. Ama biz de daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Hatalar yaptık ve rakibimiz bunları iyi değerlendirdi. Yine de içimde hayal kırıklığı ya da olumsuz bir his yok. Şimdi sadece bu maça odaklandık, çünkü hala bir şansımız var.

"TURU GEÇEBİLİRİZ, ÖNEMLİ OLAN DOĞRU OYNAMAK"

Avrupa kupalarında 200’ün üzerinde maça çıktığını hatırlatan Mourinho, kendi sahasında iki farklı yenildiği bir durumu hatırlamadığını belirterek sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

İstanbul’daki maç bizim için zordu ama Rangers bizden çok farklı bir takım değil. Eğer aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz. Ancak doğru bir oyun ortaya koyarsak, turu geçebiliriz. Şansımız hala var ve sahaya kazanmak için çıkacağız.

Mourinho’nun açıklamaları, Fenerbahçe’nin Ibrox’taki rövanş mücadelesine büyük bir motivasyonla çıkacağını gösteriyor. Şimdi gözler, sarı-lacivertlilerin İskoçya’da nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.