Mourinho köşe yazarı oldu

Tottenham ile yolları ayrılan Jose Mourinho, The Sun'da köşe yazarlığına başladı.

Mauricio Pochettino'nun yerine göreve geldiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Jose Mourinho'nun yeni takımı merakla beklenirken, Portekizli teknik direktör iş bulmakta gecikmedi.

EURO 2020’Yİ YORUMLAYACAK

Mourinho eski takımı henüz yeni hocasını bile belirlememişken, Euro 2020 yorumculuğu için The Sun ile anlaştı.

Şampiyonayı ünlü İngiliz gazetesi için yorumlayacak Mourinho'nun yazıları, basın toplantıları kadar ses getirecek mi bilinmez ancak 58 yaşındaki teknik direktör yorumculuk koltuğuna yabancı değil.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra beIN Sports ve Sky Sports için yorumculuk yapan Mourinho büyük bir beğeni toplamıştı.