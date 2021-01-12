Mourinho'dan Özil'e: Onu Tottenham'ın istediğini kim söyledi

Bir takipçisinin sorusu üzerine Tottenham'da oynamaktansa futbolu bırakabileceğini söyleyen Mesut Özil'e eski hocası Jose Mourinho'dan yanıt geldi.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisi, Mesut Özil'e ''Şu an tek bir kontrat teklifi alsanız ve bu kulüp Tottenham olsa kabul eder misiniz? Yoksa futbolu mu bırakırsınız?'' sorusunu yöneltmişti. Mesut Özil ise ''Kolay soru. Emeklilik!'' şeklinde yanıt vermişti.

MOURINHO LAF SOKTU

Basın toplantısında bir gazeteci konuyla ilgili Tottenham Menajeri Jose Mourinho'ya soru yöneltti. Mourinho ise Mesut Özil'in bu cevabıyla ilgili, ''Onu Tottenham'ın istediğini kim ona söyledi?'' diye konuştu.