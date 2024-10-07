Mourinho'nun sakatlık korkusu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takıma giden isimlerin sakatlık yaşamadan dönmesini istiyor.

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Fenerbahçe'de izin bugün (pazartesi) bitecek ve 20 Ekim'deki Samsunspor maçının hazırlıkları başlayacak.

Sarı-lacivertli takımda yapılacak ilk antrenmanda 16 isim yer almayacak. Bunların üçü sakat; Çağlar Söyüncü, İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek... Diğer 13 isim ise milli takımlarında olacak.

SAKATLIK KORKUSU

Jose Mourinho, bu isimlerin sakatlık yaşamadan yeniden Samandıra'ya dönmesi için dua ediyor.

Mourinho, önümüzdeki 10 gün boyunca sadece 12 A Takım oyuncuyla çalışacak. Portekizli teknik adam kadrosunu altyapıdan genç oyuncularla takviye edecek ancak fazla taktiksel çalışma yapamayacak.