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Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı
Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor maçında sonra oyuna giren Moussa Sow, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
- Haber Merkezi
- 02.01.2021 - 16:03
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u ağırladı.
Karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamlayan Ümraniyespor, 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.
ÜMRANİYE 11. SIRAYA YÜKSELDİ
Ümraniyespor'un golleri 9. dakikada Batuhan Arslan ve 83. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 68. dakikada Musa Nizam kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 20 puanla 11. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla kendine 15. sırada yer buldu.