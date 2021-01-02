Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
244.070
12.06%
EXEN Coin
10.96
-0.90%
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı

    Ümraniyespor-Akhisar Belediyespor maçında sonra oyuna giren Moussa Sow, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 16:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı

    TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'u ağırladı.

    Karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamlayan Ümraniyespor, 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

    ÜMRANİYE 11. SIRAYA YÜKSELDİ

    Ümraniyespor'un golleri 9. dakikada Batuhan Arslan ve 83. dakikada Moussa Sow'dan geldi. Akhisarspor'un tek golünü ise 68. dakikada Musa Nizam kaydetti.

    Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 20 puanla 11. sıraya yerleşti. Akhisarspor ise 13 puanla kendine 15. sırada yer buldu.

    Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı #1

    Moussa Sow attı, Ümraniyespor kazandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir