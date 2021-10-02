Moussa Sow, Bababeskispor'a yönetici oldu

Akıllarda 'Sowaşata' lakabıyla büyük iz bırakan Moussa Sow'un Bölgesel Amatör Lig takımlarından Babaeskispor'un asbaşkanı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski santrforu Moussa Sow, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu.



En son Ümraniyespor'da forma giyen emektar futbolcunun kariyerine de son vermesi bekleniyor.

MOUSSA SOW KİMDİR?

Başarılı futbolcu Moussa Sow 19 Ocak 1986 yılında Fransa'nın Mantes-la-Jolie şehrinde dünyaya geldi. Senegalli milli futbolcu olan Moussa Sow aynı zamanda Fransa vatandaşıdır. Genellikle maçlarda forvet olarak oynayan Moussa Sow orta saha bölgesinde de oynuyor. Başarılı futbolcu Moussa Sow futbola Mantes futbol takımı ile başladı. 2002 yılına kadar Mentes futbol takımında top koşturan Muossa Sow 2002- 2003 sezonunda Amiens ve 2003- 2005 yılları arasında da Rennes futbol takımlarında alt yapıda oynayarak kendini geliştirme fırsatı buldu.

Moussa Sow 2004 yılı itibari ile Rennes futbol takımı ile ilk profesyonel maçına çıktı. Başarılı futbolcu 2004 ve 2010 yılları arasında Rennes takımında profesyonel kariyerine odaklandı. Bu takım ile 98 maça çıkan Moussa Sow bu takım ile 18 gol attı.



Başarılı oyuncu Fenerbahçe'de 2 kez forma giydikten sonra son olarak Ümraniyespor forması giydi. "Sowaşata" lakabı da alan golcü şu anda kulüpsüz.