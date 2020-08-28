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    Moussa Sow Ümraniyespor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 12:22
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    Moussa Sow Ümraniyespor'da

    TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

    Daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gazişehir F.K takımlarında forma giyen Sow 2019 yılından bu yana kulüpsüzdü.

    Moussa Sow Ümraniyespor da #1

    ATTIĞI RÖVEŞATA GOLLERİYLE AKILLARDA

    Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Senegalli golcü; Manchester United, Beşiktaş, Galatasaray, Eskişehirspor, Vitoria Guimaraes ve Rizespor gibi takımlara röveşata goller atarak adının "Soweşata" olarak anılmasına sebep olmuştu.

    2015 yılında 16 milyon euroya Al-Ahli'ye satılan Sow, 1 sene sonra tekrar kiralık olarak sarı-lacivertli takımın formasını giymişti. Ardından kariyeri düşüşe geçen 34 yaşındaki futbolcu uzun bir süredir bireysel antrenmanlarına devam ediyordu.

    Moussa Sow Ümraniyespor da #2

    Moussa Sow Ümraniyespor da #3

    Moussa Sow Ümraniyespor da #4

    Moussa Sow Ümraniyespor da #5

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