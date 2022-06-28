Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor’da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

Kariyerinde yıllarca Süper Lig’de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen Muğdat Çelik, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor’da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

Futbolu bıraktı

Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat’la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz." mesajını yayınlamıştı.

Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

Fenerbahçe maçındaki hareketi akıllarda kaldı

Deneyimli oyuncunun futbolu bırakmasıyla akıllarda Fenerbahçe maçında Jailson ile yaşadığı arbede kaldı.