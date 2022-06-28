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    Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı

    Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı

    Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor’da Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.
    • 28.06.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:31
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    Kariyerinde yıllarca Süper Lig’de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen Muğdat Çelik, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor’da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşadı.

    Futbolu bıraktı

    Yeşil-siyahlı yönetim Muğdat’la ilgili, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz." mesajını yayınlamıştı.

    Muğdat Çelik, kulüpten ayrılıp 32 yaşında futbolu bıraktı.

    Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı #1

    Fenerbahçe maçındaki hareketi akıllarda kaldı

    Deneyimli oyuncunun futbolu bırakmasıyla akıllarda Fenerbahçe maçında Jailson ile yaşadığı arbede kaldı.

    Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı #2

    Muğdat Çelik 32 yaşında futbolu bıraktı #3


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