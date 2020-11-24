Muğdat Çelik'ten 'şike' söylentilerine cevap

Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik, şike iddialarına sert bir dille cevap verdi. Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını. Aynı şey yani" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırladı.

1-1 sona eren maçta en çok konuşulan isim eski Galatasaraylı futbolcu Muğdat Çelik oldu.

Gördüğü ilk sarı kartta topu bilerek eliyle kesen, içinci sarı kartta ise penaltı yaptıran 30 yaşındaki futbolcu, hem takımını 10 kişi bırakmış hem de yenilen golde büyük pay sahibi olmuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Muğdat'ın bu performansını sosyal medyada eleştiren bazı taraftarlar, şike iddiasında bile bulunmuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, yapılan eleştirilere şöyle cevap verdi:

"BİR FUTBOLCU HA MAÇ SATMIŞ HA KARASINI"

"Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı. Arkadaşlarım tabii ki bana destek oldu."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"JAILSON'U KOVALADĞIMIZ İÇİN BUNLAR OLUYOR"

"Fenerbahçe derbisinde "Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet Hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi."