Muğdat kırmızı kart görüp penaltı yaptırdı sosyal medya karıştı

Kayserisporlu Muğdat Çelik Galatasaray maçının 62. dakikasında Linnes'in ayağına basarak penaltıya sebebiyet verdi. Sarı kartı bulunan Muğdat oyundan atılırken sosyal medyada da tepkiler geldi.

Galatasaray'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada sakatlıkların yanı sıra sarı-kırmızılı takımın kaçırdığı pozisyonlar maça damga vurdu.

MUĞDAT MAÇA DAMGA VURDU

Bir dönem Galatasaray forması giyen Muğdat, ilk yarıda Linnes'in sağ kanattan Kayserispor ceza alanına doğru döndüğü pozisyonda topa elle müdahale ederek hakem Turgut Dorman tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. Pozisyonun ardından takım arkadaşlarından ve yedek kulübesinden özür dileyen tecrübeli futbolcu maçta vasat bir görüntü ortaya koydu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

PENALTI YAPTIRDI

Mücadelenin 62. dakikasında Muğdat'ın Linnes'in ayağına bastığı pozisyonda hakem Turgut Doman VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi.

Bu kararın ardından ilk yarıdan sarı kartı olan eski Galatasaraylı futbolcu Muğdat, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını görürken sosyal medyada da tepkiler gelmeye başladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar pozisyonun ardından Muğdat'ı şike yapmakla suçlarken sarı-kırmızılı takımda penaltı için topun başına gelen Diagne topu ağlara gönderdi.

Mücadeleye 10 kişi devam eden Kayserispor, Campanharo ile Diagne'nin penaltı golüne karşılık vererek İstanbul deplasmanından 1 puanı kurtardı.