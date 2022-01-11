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- Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi
Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi
Ahmet Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğarken A Spor muhabiri İbrahim Doğan, haberi verirken gözyaşlarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 12:24
- Güncelleme : 11.01.2022 - 12:32
Konyaspor'un stoperi Ahmet Çalık, Konyaspor antrenmanına giderken trafik kazası geçirdi.
Çalık'ın içinde bulunduğu araç, Ankara-Niğde yolunda defalarca takla attı. Aracın içinde tek olan Çalık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
MUHABİR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
A Spor muhabiri İbrahim Doğan, canlı yayında Çalık'ın ölüm haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Doğan, büyük bir şok içerisinde olduklarını ifade etti.
Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi VİDEO