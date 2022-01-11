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    Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi

    Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi

    Ahmet Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğarken A Spor muhabiri İbrahim Doğan, haberi verirken gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 12:32
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    Konyaspor'un stoperi Ahmet Çalık, Konyaspor antrenmanına giderken trafik kazası geçirdi.

    Çalık'ın içinde bulunduğu araç, Ankara-Niğde yolunda defalarca takla attı. Aracın içinde tek olan Çalık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    MUHABİR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    A Spor muhabiri İbrahim Doğan, canlı yayında Çalık'ın ölüm haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Doğan, büyük bir şok içerisinde olduklarını ifade etti.

    Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi VİDEO

    Muhabir, Ahmet Çalık ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi #1

    Muhabir, Ahmet Çalık ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi #2


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