Ahmet Çalık'ın ölümü spor dünyasını yasa boğarken A Spor muhabiri İbrahim Doğan, haberi verirken gözyaşlarını tutamadı.

Konyaspor'un stoperi Ahmet Çalık, Konyaspor antrenmanına giderken trafik kazası geçirdi.

Çalık'ın içinde bulunduğu araç, Ankara-Niğde yolunda defalarca takla attı. Aracın içinde tek olan Çalık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

MUHABİR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

A Spor muhabiri İbrahim Doğan, canlı yayında Çalık'ın ölüm haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Doğan, büyük bir şok içerisinde olduklarını ifade etti.

Muhabir, Ahmet Çalık'ın kaza haberini gözyaşları içinde verdi VİDEO

