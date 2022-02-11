Erzincanspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Muhammed Demirci, "Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor.

24 Erzincanspor'da 21 maçta 12 gol, 7 asist yapan Muhammed, akıllara 2019/20 sezonunda Erzican'da 34 maça çıkan ve 20 gol atarak Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu'nu getirdi.

Siyah-beyazlı takımın altyapısında oynadığı dönemde Barcelona ile antrenmanlara çıkan süper solak Muhammed, 'Beşiktaşlı Messi' lakabını da almıştı.

Muhammed Demirci: Beşiktaş'ta oynamak isterim İZLE



"SEZON ÖNCESİNDE ÇOK ÇALIŞTIM"

Radyospor'dan Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Muhammed Demirci, "Sezon öncesinde ekstra antrenmanlar yaptım ve çok çalıştım. Kerem Aktürkoğlu detayı olarak paylaşıldım. Fakat ben bu durumdan haz duymuyorum. Kerem ilk kez o şansı yakaladı. Ben o şansı daha önce yakaladım. Fakat başarılı olamadım." dedi.

"ÇOK YÜZLEŞTİM KENDİMLE VE KARARLAR ALDIM"

Kariyer planlamasında hatalar yaptığını ifade eden Muhammed, "Piyasaya erken çıktığım için beni 35 yaşında zannedenler oluyor. Ben 27 yaşındayım. Fakat kendi hatalarımdan dolayı farklı bir süreç yaşadım. Şu anda 2. Lig'deyim, 3. Lig'de oynadım. Kendi kendime çok söyledim: 'Senin buralarda ne işin var?' diye... Çok yüzleştim kendimle ve kararlar aldım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA TEKRAR OYNAMAK İSTERİM"

Demirci açıklamalarının devamında, “Ben artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim. Ara transfer döneminde Süper Lig'den ve 1. Lig'den arayan kulüpler oldu. Ben kulübümden ayrılmak istemedim. Çünkü ben buraya ne kadar emek verdiysem, Erzincanspor'da bana emek verdi. Beşiktaş-Galatasaray maçında direkten dönen topum kariyerimi etkiledi. 2-1 mağlup durumdaydık, 2-2 olacaktı. Daha güzel olabilirdi ama yaşamadan da bilemiyoruz.” dedi.

"BENİ ÖNDER KARAVELİ KEŞFETTİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkında konuşan Muhammed Demirci, "Önder Karaveli, beni keşfeden hocadır. Önder Hoca ile de zaman zaman konuşuruz, bu süreçte işinden dolayı görüşemedim. Bernd Schuster beni çok etkilemişti, Beşiktaş'ta beni A Takıma alan hoca Bernd Schuster'di. Antrenmanlarda bana 'Messi' diye sesleniyordu. Şu andaki hocam Mesut Toros'un da emeği üzerimde çoktur. Ona da ayrıca teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.