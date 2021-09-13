Euro
9.9445
-0.67%
Dolar
8.4486
-0.08%
Altın
486.32
0.04%
Borsa
1.445
0.41%
Bitcoin
379.600
-2.73%
EXEN Coin
24.19
-3.24%
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Muhammed Gümüşkaya, takımda en çok top kapan oyuncu

    Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya'nın, Sivasspor maçındaki performansı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 14:24
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhammed Gümüşkaya, takımda en çok top kapan oyuncu

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 4 haftasında evine Sivasspor'u ağırlarken, yeni transferlerinin ilk kez sahne aldığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

    Maçın ardından sarı-lacivertlilerde bazı isimler eleştiri yağmuruna tutulurken, Muhammed Gümüşkaya'nın istatistikleri dikkat çekti.

    DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

    Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında kanat bölgesinde görev almasına karşın maçta en çok ikili mücadeleye giren isim oldu.

    Bununla beraber Muhammed, Sivasspor maçında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olurken, bir kanat bek edasıyla rol aldı ve Fenerbahçe adına en çok top kapan oyuncu oldu.

    Muhammed Gümüşkaya, takımda en çok top kapan oyuncu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir