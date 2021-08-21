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    Muhammed Hamza Bakır, Dünya Gençler Güreş'te şampiyon oldu

    Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 19:06
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    Muhammed Hamza Bakır, Dünya Gençler Güreş'te şampiyon oldu

    Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalya kazandı.

    DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ufa kentinde düzenlenen organizasyonda finalde Azerbaycanlı Sarkhan Mammadov'u 3-1 yenen Muhammed Hamza Bakır, dünya şampiyonu oldu.

    Şampiyonada grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Tansel Can Örtücü de Özbek rakibi Shakhryar Juraboev'i 5-3 yenerek bronz madalya elde etti.

    Muhammed Hamza Bakır, Dünya Gençler Güreş te şampiyon oldu #1

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