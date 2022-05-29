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    Muhammed Salah final maçında Courtois'ı geçemedi

    Muhammed Salah final maçında Courtois'ı geçemedi

    Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid ile karşılaşan Liverpool'un oyuncusu Muhammed Salah çabalarına rağmen Real Madrid kalecisi Courtois'ı alt edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 03:47
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    Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Real Madrid Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyon oldu.

    6 şut çekti, Courtois gole izin vermedi

    Mücadelenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmada Liverpool'un forvet oyuncusu Muhammed Salah rakip kaleye attığı 6 isabetli şuta rağmen Real Madrid kalecisi Courtois'ı geçemedi.

    Real Madrid kalecisi Courtois, yaptığı kurtarışlarla geceye adeta damgasını vurdu.

    Muhammed Salah final maçında Courtois ı geçemedi #1

    Real Madrid tek isabetli şutunda şampiyonluğu kaptı

    Real Madrid, 90 dakika boyunca yalnızca 1 isabetli şut çekti o da Şampiyonlar Ligi kupasını getirdi.

    Maçta 9'u isabetli 24 şut atan Liverpool golü bulamadı ve Şampiyonlar Ligi kupasına uzanamadı.

    Muhammed Salah final maçında Courtois ı geçemedi #2

    Muhammed Salah "intikam zamanı" demişti

    Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Salah, "Evet. İntikam zamanı. Son maçta bizi yendiler. Hepimiz için çok üzücü bir gündü, yani evet. Önce Premier Lig'e odaklanmalıyız. City gibi XNUMX maçımız kaldı. Puan kaybetmelerini istiyoruz. Sadece Spurs maçına odaklanmalı ve oradan devam etmeliyiz.

    Onlarla finalde oynamak istediğimi söyledim. Zor bir maç olacağına eminim. Birçok iyi takımı yendiler ama ben heyecanlıyım. Ekip heyecanlı. Odaklanmış kalmalıyız. Önce ligi bitirmeliyiz, sonra göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Muhammed Salah final maçında Courtois ı geçemedi #3


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