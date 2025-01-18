Muhammed Şengezer, yine penaltı kurtardı

İHA

Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir evinde Rizespor'u 2-0 yendi.

Turuncu-lacivertlilerin kalecisi Muhammed Şengezer penaltıda gole izin vermedi.

Müsabakanın 75. dakikasında ceza sahası içinde Deniz Türüç’ün elle oynadığı gerekçesiyle hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu VAR’dan izleyerek penaltı kararı verdi.

PENALTIYI KURTARDI

Karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal’ın vuruşunda kaleci Muhammed sol tarafına gelen meşin yuvarlağı kurtardı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

BATSHUAYI'NİN DE PENALTISINI ÇIKARMIŞTI

Şengezer, son olarak Türkiye Kupası'nda 8 Ocak tarihinde deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maçın 90+7. dakikasında Michy Batshuayi’nin kullandığı penaltıyı da çıkarmıştı.