Muhammed Zidan: Mostafa'nın Galatasaray'a gitmesi büyük adım

Mısırlı eski futbolcu Muhammed Zidan, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gitmesinin, Avrupa liglerine transfer olması için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Muhammed Zidan, Mısır'da yayın yapan OnTime Sport TV'ye konuştu.

Zidan, "Mostafa Mohamed yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, ÖNEMLİ BİR ADIM"

Zidan, "Bana göre Mostafa Mohamed, şu an Mısır'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. Galatasaray'a gitmesi de büyük Avrupa liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." diyerek sözlerini noktaladı.

7 MAÇTA 6 GOLLE BAŞLADI

Galatasaray ile altı lig maçına çıkan Mısırlı oyuncu beş gol kaydetti. Bir gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.

Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mostafa Mohamed için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.