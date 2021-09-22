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- Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en erken golünü attı
Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en erken golünü attı
Gaziantepli Muhammet Demir, 10. saniyede topu ağlara göndererek Süper Lig tarihinin en hızlı golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 17:29
- Güncelleme : 22.09.2021 - 17:50
Süper Lig'in 6. haftası birbirinden heyecanlı maçlarla devam ediyor.
Saat 17:00'da başlayan mücadelede Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırlıyor.
Mücadele Gaziantep'in 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
SÜPER LİG'İN EN HIZLI GOLÜ
Muhammet Demir, Gaziantep FK-Başakşehir maçının 10. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.
Önceki rekor, 12. saniyeyle 2008-2009 sezonunda Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts'a aitti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)