Muleka: Hepimiz kaliteli oyuncularız

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 2 gole imza atan Jackson Muleka, takım olarak iyi oynadıklarını ve kazandıkların ıbelirtti.

Süper Lig'in 4. haftası kapanış maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 3-1 yenerek averaj farkı ile zirveye yerleşti.

Karşılaşmada takımı adına iki gol kaydeden Jackson Muleka, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Tanrı'ya şükrediyorum"

Önde baskı yapmaya çalıştıklarını belirten 22 yaşındaki golcü, "Bu taraftarın önünde oynuyorsanız, maksimum performansı vermelisiniz. Tanrı'ya şükrediyorum, o da benim en büyük yardımcım. İki gol attım, elimden geleni yaptım. Takım olarak iyiydik ve kazandık.





"Hepimiz kaliteli oyuncularız"

Hücumda her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Hepimiz kaliteli oyuncularız. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Fırsatlar yakaladığımızda gole çevirmeye çalışıyoruz. Ortaya iyi bir katkı çıkıyor. Bu katkıyı verirken, hepimiz keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongolu Muleka, Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2022'den bu yana en fazla gol(15) atan isim konumunda yer alıyor.