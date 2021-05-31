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Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 11:16
- Güncelleme : 31.05.2021 - 11:25
Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.
"ADAY OLMAYACAĞIM"
Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."