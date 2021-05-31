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    Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım

    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, seçimde aday olmayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 11:25
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    Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım

    Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

    "ADAY OLMAYACAĞIM"

    Başkent ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Yönetim Kurulumuz , 3-10 Haziran tarihlerinde kongre kararı aldı. Genel Kurulumuzda yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağımı belirtmek isterim. Adaylar ve seçilecek başkan ile yönetim kuruluna başarı dilerim."

    Murat Cavcav: Seçimlerde aday olmayacağım #1

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