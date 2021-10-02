Beşiktaş'ın Sivasspor'u mağlup ettiği maçın ardından Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, "Milli araya minimum hasarla geçmek istiyorduk. Bu yüzden de çok önemliydi." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın'ın 2 golüyle kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

"SERGEN HOCA'YI OYUNA ALALIM DEDİK CEZASI VARMIŞ"

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili konuşan Murat Şahin "Sergen Hoca'yı oyuna atalım dedik, cezası varmış kırmızı kart gördü. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Murat Şahin "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Milli araya minimum hasarla geçmek istiyorduk. Bu yüzden de çok önemliydi. Oyuncularımızı riske edip oynatabilirdik ama oyuncu değil, maçı kaybetmeyi tercih ettik. İyi oynadık ve kazandık. Milli arada tüm oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz, sonra 6 maça hazırlanacağız." dedi.

Sakatlıklarla ilgili konuşan Murat Şahin "Mehmet Topal harici, aksilik çıkmazsa tüm futbolcular dönecektir. Bir daha böyle sakatlık yaşamak istemiyoruz, bütün önlemleri aldık." açıklamasını yaptı.