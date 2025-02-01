Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"GALİP GELMEYİ İSTEDİĞİMİZ BİR MAÇTI"

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

İçeride galip gelmeyi istediğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarıdaki oyun bize biraz sıkıntı oluşturdu. İlk yarı oyuncularım biraz oyuna kötü başladılar. İkinci yarı içeride onlarla konuştuğumuzda bunu daha iyi hale getirmelerini istedik, gerekli değişiklikleri yaptık. İkinci yarı biraz daha iyiydi. Tepki verdik ama geldiğimizden beri tabii ki 3. maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi biraz da savunmada bireysel hatalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz.