Murat Şahin: İlk yarıya bakınca 1 puan az

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Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şahin, takımının performansından memnun olduğunu ancak daha fazla çalışmaları gerektiğini belirtti.

"İLK YARI MÜCADELESİNE GÖRE 1 PUAN AZ"

Murat Şahin, ilk yarıda sergiledikleri performansa göre bir puanın az olduğunu vurgulayarak, "Maçın geneline baktığımızda bir puan önemli, sevindirici. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzu ve taktik disiplinimizi düşündüğümüzde bir puan bize az geliyor. İkinci yarıda penaltı sonrası oyunda düşüş yaşadık. Takımın geçmişten gelen kazanamama alışkanlığı gibi sıkıntıları var. Bunlar çözülebilir sorunlar ve çözeceğiz. Bu ligde bizi zorlayabilecek büyük takımlar var ama onlardan puan almak moral açısından önemli. Oyuncularımın eksiklerini gördüm. Daha çok çalışmalıyız ve geliştirmemiz gereken noktalar var." dedi.

"DÜZELTECEĞİZ BU İŞİ"

Şahin, ligde kalma mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek, "Matematiksel olarak düşme tehlikesi ortadan kalkana kadar savaşacağız. Bugün oyuncularım gereken mücadeleyi ortaya koydu. Galatasaray bizim doğrudan rakibimiz değil, ama puan önemliydi. Kasımpaşa ve Antalyaspor maçları bizim için çok kritik. İlk yarıdaki oyunu geliştirdiğimizde farklı şeyler konuşabiliriz. Umutluyuz, bu işi düzelteceğiz." diye konuştu.

"BU İŞİN İÇİNDE VARIZ"

Takımın performansını daha da ileriye taşıyacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Taktik işler tekrar ister. Oyuncularım zeki ve ilk yarıda planlarımızı başarıyla uyguladılar. Oyunu ikinci bölgede karşılayıp, savunma arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştık. Golü duran toptan bulduk. En önemlisi takımın birlikte oynaması ve inançlı olması. Eksiklerimiz elbette var, ama bu işin içinde var olduğumuzu göstermek istiyoruz. Her maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.