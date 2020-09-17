Murat Şahin: Josef de Souza inşallah takımımıza faydalı olacak

Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle takımın başına geçen Murat Şahin, yeni transfer Josef de Souza hakkında konuştu.

Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Şahin, deplasmanda aldıkları derbi galibiyetinin ve lige 3 puanla başlamanın öneminden bahsetti.

İlk hafta için bunu başardıklarını ve geride kalan haftayı unuttuklarını söyleyen Şahin, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

"OYUNCULAR HAZIR OLMADAN KULLANMAK İSTEMİYORUZ"

Yeni transfer Josef Souza'nın performansı sorulan Şahin, "Salı günü itibaıyla bizimle antrenmanlara başladı. Oyuncular yeni geldiler, takım halinde bir hazırlık dönemindeyiz. Belirli bir zamana ihtiyaçları var. Çünkü oyuncular hazır olmadan çok da kullanmak istemiyoruz ki önümüzde uzun bir süreç var. Ligde geriye kalan 38 hafta var, UEFA'sı var, Türkiye Kupası var. Bu yüzden hazır olduğunda kullanmayı düşünüyoruz. Şu anda hem takımla idmanlara başlattık hem de ekstradan özel bir antrenman programı var. Onları da tamamladığında aramıza katılacaktır. İnşallah takımımıza faydalı olacaktır. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı.