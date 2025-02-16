Murat Şahin: Mücadelemize devam edeceğiz

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hataşspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyetten dolayı oynayan oynamayan tüm oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.

"BU GALİBİYETİ DAHA ÖNCE DE ALABİLİRDİK"

Bordo-beyazlıların başında 5. maça çıktığını hatırlatan Şahin, şu şekilde konuştu:

Aslında bu galibiyeti daha önce de alabilirdik ama bugüne kısmetmiş. Bundan sonrası için tabiki durumumuz çok kolay değil. Bayağı bir gerideyiz ama yukarı çıkmak için elimizden geleni yapıp, bir seri yakalamamız lazım. Bunu yapabilecek güce ve oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Cuma günü önemli bir Bodrum maçımız var. Bugün maça geldiğimizde aslında oyun planı olarak, özellikle ilk yarı üçlü bir oyun tercih ettik. Ama oyunun devamında Burak'ın sakatlanmasıyla tekrar dörtlüye döndük. Genel hatlarıyla maçın tamamına baktığınızda, bence hem mücadele anlamında, hem de pozisyon üretme anlamında galibiyeti hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Sonucunda da 3 puan aldık. Oyuncularıma devamlı söylüyorum; esas pes etmek, yenilgiyi kabul etmek demektir. Biz pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz ve inşallah da elimizden geldiği kadar galibiyet kazanarak sonrasına bakacağız.

"ÜSTÜNE KOYARAK GİDECEKLERİNE İNANIYORUM"

Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, elde edilen galibiyetin bir özgüven oluşturduğunu belirterek, şu açıklamaları yaptı: