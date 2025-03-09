Murat Şahin: Puan olarak yukarılara gelmemiz lazım

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Süper Lig'de 27. haftada Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyeti değerlendirdi.

"FAZLA POZİSYON BULAMADIK AMA RAKİBE DE VERMEDİK"

Murat Şahin, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı:

"Yukarılara puan hesabı yapabilmemiz için maç kazanmamız gerekiyor. Bu maç, çok önemli bir maçtı çünkü devam edebilmemiz, ayakta kalmamız gerekiyor. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk bunu da üstümüzden attık. İlk yarıda oyunun hakimi bizdik diyebilirim. Fazla pozisyon bulamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci yarıda baskı yer gibi olduk, 70-75 gibi beşliye döndük. Onun için sakatlığı yeni geçmesine rağmen Burak'ı aldık, biraz riskli bir hamleydi, çok kısa bir sürede geldi, ona da teşekkür ederim. Bence hak ettiğimiz bir maçtı. Bugün sevinçliyiz, bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Sivasspor'a karşı oynayacağız şimdi, o maçı da kazanabilirsek başka şeyler konuşabiliriz."

"TAKIMIN MÜCADELESİNDEN MEMNUNUM"

İhtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Takımın mücadelesinden, oyunundan memnunum. İkinci yarıda çok savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de maçın tamamında kontrol bizdeydi. 80. dakikadan sonra 1-2 pozisyon verdik. Bence hak edilmiş bir galibiyetti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Emeklerinden dolayı ayaklarına sağlık. Bundan sonra hesap yapabilmek için devamını getirmek lazım. Zor bir görev aldık. Oyuncu grubuma inandığımı her zaman söylüyorum. Hem geliştirmeye, hem performanslarını artırmaya hem de maç kazanmaya çalışıyoruz."

"PUAN OLARAK YUKARILARA GELMEMİZ LAZIM"

Daha önce de iyi maçlar oynadıklarını ancak bunları sonuca yansıtamadıklarını aktaran Şahin, "Bugün sonuca yansıttık. Ligde bir yerlerde tutunabilmek için galibiyetleri sürekli hale getirmemiz lazım. Sonuna kadar bu işin içinde olduğumuzu oyuncularımızla göstermiş olduk. Haftaya Sivasspor maçı var. Bu maçtan sonra daha önemli hale geldi. Puan olarak yukarılara gelmemiz lazım. Sivasspor karşılaşması, final maçı gibi oldu." şeklinde konuştu.