Murat Sancak: 2 aşı yaptırana yasak olmaz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter üzerinden açıklamalar yaptı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Başkan, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, maçlara giriş ile ilgili detaylı açıklamayı Türkiye Futbol Federasyonu, ilerleyen günlerde duruma göre açıklama yapacak. Bilim Kurulu kararına göre, şu anki durum 2 aşıyı yaptırmış olan 14 gün bekleme süresi var ama maçtan 48 saat önce test yaparsa maça girer. Bugün(dün) 19.40 'da bilet satışına başlanacak. Aynı anda kombine almak isteyende kombine alabilecek." dedi.





"SLOGANIMIZ ÖNCE SAĞLIK"

Murat Sancak, "Bu maç özel bir maç olduğu için bilet fiyatları, kombine bölü 20 maç eşittir 1 maç fiyatı olarak belirlendi. İsteyen uygun fiyatlı olan kombine alabilecek, isteyen daha pahalı olan bilet alabilir. İlerde kapanma olsa bile 2 aşısını yapmış olana yasak olmaz. Bilim Kurulu kararı insan hayatı maç seyretmekten önemli. Bu yüzden herkes aşıya. 14 günlük süreyi de test yaparak atlatabiliriz. Sloganımız önce sağlık. " diye konuştu.

"2 AŞIYI DA YAPTIRANLARA YASAK OLMAZ"

Sancak son olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen cevap, 2 aşıyı da yaptıranlar 14 gün sonra 180 gün boyunca test yapmadan girebilecek. Covid geçirmiş olan, son test tarihinden itibaren 180 gün test yapmadan girebilecek. Tek doz yaptıranlar test yaptırmak zorunda. Aşı sırası gelmeyen herkes yaş sınırı olmadan test yaptıracak. Ayrıca kombine almış olanlar Adana Demirspor-Beşiktaş maçına girebilir." şeklinde ifade kullandı.



