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    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'ü dövdüğü iddaalarına "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur" sözleri ile yanıt verdi.
    • 14.05.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:43
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    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi

    Süper Lig'de 52 puanla 9.sırada yer alan Adana Demirspor, ligdeki performansının yanı sıra oyuncular arasında yaşanan kavga ile gündeme geldi.

    Tecrübeli futbolcu Balotelli'nin antrenman sonrasında tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü ve genç futbolcunun kan revan içerisinde yerde kaldığı idda edilmişti.

    Saldırı iddaasıyla birlikte Balotelli'nin takımdan gönderilmesine karar verildiği ortaya atılmıştı.

    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün ü dövmedi #1

    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün ü dövmedi #2

    "Yalan, yalan!"

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise konuya açıklık getirdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur." ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün ü dövmedi #3

    İki futbolcu birbirini takipten çıktı

    Murat Sancak'ın açıklamasına rağmen ikilinini birbirini takipten çıkması ise dikkat çekti.

    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün ü dövmedi #4

    Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün ü dövmedi #5


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