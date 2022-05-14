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- Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi
Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'ü dövdüğü iddaalarına "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur" sözleri ile yanıt verdi.
- 14.05.2022 - 11:34
- Güncelleme : 14.05.2022 - 11:43
Süper Lig'de 52 puanla 9.sırada yer alan Adana Demirspor, ligdeki performansının yanı sıra oyuncular arasında yaşanan kavga ile gündeme geldi.
Tecrübeli futbolcu Balotelli'nin antrenman sonrasında tesislerde takım arkadaşı Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü ve genç futbolcunun kan revan içerisinde yerde kaldığı idda edilmişti.
Saldırı iddaasıyla birlikte Balotelli'nin takımdan gönderilmesine karar verildiği ortaya atılmıştı.
"Yalan, yalan!"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise konuya açıklık getirdi. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur." ifadelerini kullandı.
İki futbolcu birbirini takipten çıktı
Murat Sancak'ın açıklamasına rağmen ikilinini birbirini takipten çıkması ise dikkat çekti.