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Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi

Murat Sancak: Balotelli, Yunus Akgün'ü dövmedi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'ü dövdüğü iddaalarına "Yalan, yalan! Takımda en iyi anlaşan Balotelli ve Yunus'tur" sözleri ile yanıt verdi.