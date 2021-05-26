Murat Sancak: Balotelli’ye teklifte bulunduk

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un başkanı Murat Sancak, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve Süper Lig için mücadeleci bir ekip oluşturmak istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olup 26 yıl aranın ardından Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

“İMZA ATTIRMADAN HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN”

Açıklamalarında transfer çalışmalarına değinen Sancak, "Gervinho, Trabzonspor'la anlaştı, oraya gidiyor. Balotelli'ye teklifte bulunduk, bekliyoruz. Transferin sonuçlanması uzun sürer, hemen beklemeyin.

Welbeck gündemimize geldi ama pahalı, alamayız. Mehmet Topal transferi gündemimize hiç gelmedi. Kalecilerle ilgili alternatiflerimiz var." dedi.

Murat Sancak sözlerine şöyle devam etti : "Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Genç, koşan, mücadele eden bir takım oluşturmayı düşünüyoruz. Transferde isimleri paylaşamayız. İmza attırmadan hiçbir şeye inanmayın."

Senegalli savunmacı Joher Rassoul'ün transfer iddialarıyla ilgili olarak Sancak, "Benden öyle oyuncu almak kolay değil. Rassoul için resmi bir teklif almadık. Önce bir teklifleri görmemiz lazım." diye konuştu.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

26 yıl sonra Süper Lig’e yükseldikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Murat Sancak, ligde kalıcı olmak istediklerini belirtti. Yaptığı açıklamada Sancak, "Takımdan ayrılan oyunculara, şampiyonluk mücadelesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kalan oyuncularla kampa gireceğiz. Kamptan sonra takımdan ayrılmalar olabilir. Gidenler gitti, kalanlar kamptan sonra... Takım kaptanları Gökhan İnler ve Volkan Şen şu an bizimle. Hocamızdan aksi yönde bir talep gelmedi." açıklamasında bulundu.