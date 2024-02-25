Murat Sancak, başkanlığı bıraktığını duyurdu

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Süper Lig'in 27. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Hikmet Karaman'ın yönetimindeki Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.

Adana Demirspor'da Jose Rodriguez 90+4'te kırmızı kart gördü.

Bu maçın ardından ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çarpıcı bir karara imza attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.

"Hakınızı helal edin, Allah'a emanet olun"

Murat Sancak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok değerli Adana Demirspor taraftarları; şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Neden olduğunu sorgulamayın. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden ricam, Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve ona gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız ona destek verin. 'Daha güçlü yarınlara' diyorum. Hakınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır, merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla uğraşacağıma emin olun.