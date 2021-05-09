Murat Sancak: Bileğimizin hakkıyla Süper Lig'deyiz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirterek, "Bileğimizin hakkıyla Süper Lig'deyiz" dedi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Menemenspor’u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar 26 yıllık Süper Lig özlemini sokağa dökülüp kutladı.

"KALICI OLMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, açıklamalarda bulundu.

Başkanlığa geldiği dönemde play-off'ta yenildiklerini, geçen sezon da şanssız bir şekilde elendiklerini kaydeden Sancak, "Bu sene direkt olsun dedik. Bu da nasip oldu bize. Kimse bunu gölgelemeye kalkmasın. Bileğini hakkıyla, her maçı 4-0, 3-0, 2-0 alarak geldik. İlk 6'da olan Altay haricinde herkesi yendik. Artık bu takıma herkesin şapka çıkarması lazım. Herkes yoluna baksın. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Gelecek planları da yapacağız, Samet Hoca'yla devam edeceğiz. Ona göre iyi futbolcular alıp, bu ligde 3 yıllık planımızı hazırlayıp ona göre başlayacağız." dedi.

TFF 1. Lig'de en fazla ceza alan başkanlardan olduğunu kaydeden Sancak, bundan sonra daha dikkatli olacağını ve herkesin adaletli olması halinde bu cezaları almayacağını sözlerine ekledi.

Başkan Murat Sancak, daha sonra Adana Demirspor'u destekleyenler tarafından omuzlara alındı.



