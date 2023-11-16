Murat Sancak: Hakem hataları lehinize olduğu zaman niye konuşmuyorsunuz? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, devre arası transfer döneminde belli mevkilere en az 2-3 transfer yapacaklarını söyledi. Başkan Sancak, ligde yaşanan hakem hataları için ise, "Aleyhinde olanlar genellikle bağırır. Lehinize olduğu zaman niye konuşmuyorsunuz?" dedi.

İHA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ligdeki durumları, hedefler ve Süper Lig’deki hakem performansları hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de ilk 12 haftayı değerlendiren Sancak, şu şekilde konuştu:

Bizim açımızdan talihsiz maçlar yaşadık. Kasımpaşa maçında 8 kişi kaldık. Karagümrük maçına beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ankaragücü maçında 1-1 berabere kaldık. Sivas’ta berabere kaldık. Bu 4 maçtan 3-4 puan daha fazla almamız lazımdı, hesabımız oydu. Güzel olan taraf da şu; iç sahada kaybetmiyoruz. 6 galibiyetimiz vardı. Fenerbahçe ile berabere kaldık. O da normal. Önümüzdeki maçlar bakıyoruz.

"O da memnun, biz de memnunuz"

Bu sezon başında takımın başına geçen Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert için Başkan Sancak, şu şekilde konuştu:

Gayet iyi. O da memnun, biz de memnunuz. Her geçen gün her bakımdan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.

"Belli mevkilerde en az 2-3 oyuncu alacağız"

Devre transfer çalışmalarının sorulması üzerine Murat Sancak, şöyle cevap verdi:

Görev verdik, çocuklar çalışıyoruz. Belli mevkilerde en az 2-3 oyuncu alacağız. Çalışıyoruz.

"Hangi takım olursa olsun galibiyet için çıkıyoruz"

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin iyi ve pahalı transferler yaptıklarını ifade eden Başkan Sancak, şu değerlendirmeyi yaptı:

İki güzide takımımız. Normalde bu sene şampiyon 80 puanla olmayacak. 86-84 puan bandında diye hesaplıyorum. Makas açılacak mı, öyle görünüyor. Bizim için fark etmiyor. Bizim oyun felsefemiz var. Hangi takım olursa olsun galibiyet için çıkıyoruz. İster iç sahada ister deplasmanda, hiçbir takıma tedbir almıyoruz. Bunun sonunda beraberlik de var, yenilgi de var, galip gelmek de var. Çünkü futbolseverlere güzel maçlar seyrettirmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. Hedeflerimiz noktasında da ilerliyoruz. En sonra mesela sıcağı sıcağına bir röportaj yapmışlardı, güzel maç olduğunu söylemiştim. Pozisyonlar baktığınız zaman, bizim mesela Kevin Rodrigues’e kırmızı kart verilebilirdi ama demek ki görmemişler. Bazen de bu şanstır bizim için. Nasıl Kasımpaşa maçında düdük çalındıktan sonra VAR’dan çağırıp, kırmızı kartı vermişlerdi Kevin Rodrigues’e. Burada da vermediler, verilebilirdi. Belhanda ikinci sarı karttan atılabilirdi, 90. dakikada yükselirken eliyle vurması var. Gerçekçi olmak lazım. Netice itibarıyla hakemin takdiri bu. Crespo’nun da kırmızı kartı vardı. Sadece tek taraflı değil.

"Adana’ya çok acil bir stat lazım"

Fenerbahçe mücadelesinde maçı kaliteli hale getirmeyen tek şeyin zemin olduğunu vurgulayan Sancak, şunları dedi:

Zemin çok kötüydü. 47 saat önce Adanaspor orada maç yapmıştı. Bakanımla da görüşmüştüm. Adana’ya çok acil bir stat lazım. En az 10 bin kişilik bir stat lazım. Bir an önce yapılması lazım. Sadece bizim oyuncumuz değil, oraya rakip takım oyuncuları da sakatlansa, ülkeye çok zararı var. O oyunculardan faydalanamadığın zaman yerine başka oyuncu almak zorundasın. O da milli servet. Onun için buna bir tedbir alınması lazım.

"Hakem hataları lehinize olduğu zaman niye konuşmuyorsunuz?"

Hakem hatalarının sorulması üzerine ise Murat Sancak, şu şekilde cevap verdi:

Hakem hataları aleyhinde olanlar da var, lehinde olanlar da var. Aleyhinde olanlar genellikle bağırır. Lehinize olduğu zaman niye konuşmuyorsunuz? 2 tane kırmızı kart olması lazım diyorum. Bu hakemin kötü niyetinden kaynaklanıyor mu, diye iddia edemeyiz. Takdir hakkını o şekilde kullanmış. Aleyhinde olduğu zaman konuşuyorsun da bir de lehinde olanlara bak. Çık, basın toplantıları yap. 'Hakem burada bizi korudu' diyemiyorsun çünkü. Bencil olmamak lazım. Bunlar oluyor. Başka yerden, uzaydan hakem getirecek halimiz yok. Bu hakemlerle devam edeceğiz. Ya da yeni hakemler yetiştirecekler. Yetiştirmek de kolay değil. 3 ay, 5 ayla olacak iş değil. Federasyon bu konuda da çalışmalar yapıyor diye düşünüyorum.

"Hedefimiz ilk 5, 3. yada 4. bitirirsek ne ala"

Son olarak hedeflerinden de bahseden Başkan Sancak, sözlerini şöyle tamamladı:

Lige başlarken hedefi söylüyorum. Hedefimiz geçen sene ilk 5’ti., 4. bitirdik. Bu sene de hedefimiz ilk 5. İnşallah 3. ya da 4. bitirirsek ne ala. 3. bitirirsek, en azından UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gidersek daha da iyi olur. Konferans Ligi ile fazla uğraşmamış oluruz. Ligi 5. bitiren de gidecek galiba Türkiye Kupası’nı ilk 5’ten birisinin alacağını tahmin ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)