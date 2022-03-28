Murat Sancak: Hakem kararlarının benimle ilgisi yok

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamaların, MHK'nin 12 hakem için aldığı kararla bir alakası olmadığını söyledi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

MHK'nın 12 hakem için aldığı kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının konuşulduğu sırada programa konuk olan Sancak, "Beşiktaş maçından sonra bir açıklama yaptım. 'Sayın federasyon başkanım, sayın MHK başkanım hakemlerin içinden FETÖ'cüleri temizleyin' dedim. Şu hakem FETÖ'cüdür diye bir söylemim olmadı. Gönderilen hakemlerle ilgili MHK başkanının açıklaması var. Daha önceki çalışmalarımız diye. Bunların benim açıklamalarımla bir alakası yok." ifadelerini kullandı.





"BENİM AÇIKLAMAMLA OLMADI"

Murat Sancak ayrıca, "Ben bir söylemde bulundum, bunu araştıracak olan ben değilim. Bunu devletimizin, federasyonun, MHK'nın araştırması lazım. Hakemlerin gönderilmesi benim açıklamalarımla olmadı." açıklamasını yaptı.



