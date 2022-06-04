Murat Sancak: Jorge Jesus'un maaşı 3 milyon euro mu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Jorge Jesus'un maaşı hakkında konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ligden beğendiği futbolcular için konuşan ve Jackson Muleka'nın adını söyleyen Sancak, "Çok para istiyorlar, 4 milyon euro istiyorlar. Öyle paralar yok. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da almaması lazım o futbolcuları. Alamazlar bu kadar borçları varken. Trabzonspor şampiyon oldu, yayından falan 205 milyon aldı." ifadelerini kullandı.





"KAP'a bildirilen rakam 3 milyon euro"

A Spor'daki programda Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörü Jorge Jesus için 3 milyon euro vereceğinin hatırlatılması üzerine Murat Sancak, "3 milyon mu acaba? KAP'a bildirilen o. 7 milyon euro olsa, yüzde 40 da vergisi var, 10 milyon euro, eğer yediyse tabii. Eğer üçse yine 5 milyon euro." dedi.



