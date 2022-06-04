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- Murat Sancak: Jorge Jesus'un maaşı 3 milyon euro mu
Murat Sancak: Jorge Jesus'un maaşı 3 milyon euro mu
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Jorge Jesus'un maaşı hakkında konuştu.
- 04.06.2022 - 08:38
- Güncelleme : 04.06.2022 - 09:02
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Ligden beğendiği futbolcular için konuşan ve Jackson Muleka'nın adını söyleyen Sancak, "Çok para istiyorlar, 4 milyon euro istiyorlar. Öyle paralar yok. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da almaması lazım o futbolcuları. Alamazlar bu kadar borçları varken. Trabzonspor şampiyon oldu, yayından falan 205 milyon aldı." ifadelerini kullandı.
"KAP'a bildirilen rakam 3 milyon euro"
A Spor'daki programda Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörü Jorge Jesus için 3 milyon euro vereceğinin hatırlatılması üzerine Murat Sancak, "3 milyon mu acaba? KAP'a bildirilen o. 7 milyon euro olsa, yüzde 40 da vergisi var, 10 milyon euro, eğer yediyse tabii. Eğer üçse yine 5 milyon euro." dedi.