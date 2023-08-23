Murat Sancak: Maçların ertelenme kararı yanlış Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Genk mücadelesi öncesi konuştu.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Genk mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Sancak, "Zor bir maç. Zor iki 90 dakika bekliyor bizi. Tek hedefimiz muvaffak olmak. İnşallah futbolcular ellerinden geleni yapar ve gruplara kalırız." diye konuştu.

"Hoca karar verirse, onu da oynatabilir"

Murat Sancak, sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye ile ilgili gelen soruya şöyle konuştu:

Belhanda şu anda yurt dışında, orada bize katılacak. Görüştük, durumu iyi. Büyük bir ihtimalle yer alacak. Ndiaye ve Yusuf'u Ankaragücü maçında riske etmedik. Rahatsızlıklarını dile getirdiler, hoca da uygun görmedi ve oynatmadı. Badou Ndiaye de hazır. Hoca karar verirse, onu da oynatabilir.

"Bence ertelenmemeliydi"

Murat Sancak, Avrupa'da maç yapacak takımların lig maçlarının ertelenmesinin hatırlatılması üzerine sözlerini şöyle bitirdi: