Murat Sancak: Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik. Futbolcularımız galibiyet alacaklarına inanmışlardı" dedi.

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İHA

Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum"

Sancak, şu ifadeleri kullandı:

Her iki takımı da iyi oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Maçtan önce böyle bir skorla kazanacağımızı tahmin edemezdik. Futbolcularımızı galibiyeti alacaklarına inanmışlardı. Maçı kazanacaklarını maçtan önce söylemişlerdi. En yaşlısından en gencine kadar bütün futbolcular kenetlenmişti. Yenilmemek önceliğimizdi ama galip geldik ne mutlu bize. Maç 4-0 skora geldiğinde birkaç fırsat daha yakaladık ama kaçırdık. İki takımda fırsatlardan yararlanamadı. Yediğimiz golde kaleci Vedat’ın hatası vardı ama sağlık olsun. Vedat’ın moralini bozmaya gerek yok. İyi bir maç çıkardı. Tebrik ediyorum. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakıp o maçları da kazanarak sezon sonunda çok iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz.

"Taraftarlarımız harikaydı ama 3-0'dan sonra performansları düştü"

Muhteşem bir on ikinci oyuncuları olduğunu söyleyen Sancak, şunları dedi:

Taraftarlarımız harikaydı ama 3-0'dan sonra performansları düştü. Beş veya altı sıfırda olsa ilk dakikalardaki performansla takımı desteklemeye devam etsinler. Taraftarlarda futbolcular gibi mücadele etmeleri gerekiyor.

"Tedavileri devam ediyor"

Belhanda ve Niang’ın sağlık durumu hakkında konuşan Başkan Sancak, şu açıklamayı yaptı:

Belhanda’yı hastaneye gönderdik. Niang’la bir çarpışması oldu. Belhanda’nın gözlerinde bir sorun vardı. Umarım bir şeyi yoktu. Son gelişmeleri alamadık. Niang’da da kafasında bir şişme var. Niang oyuna devam etti ama sonra değiştirmek zorunda kaldı. Onunda başı dönüyordu. Tedavileri devam ediyor.

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"Montella’nın başarılı olacağına inanıyorum"

Montella’nın Milli takımın başında olmasını değerlendiren Sancak, şu sözleri sarf etti:

Allah Montella'nın yardımcısı olsun. İyi bir hoca. Muhteşem bir insan. Ondan da zevk alacağımızı da biliyor. Ama yardımcı olmaları gerekiyor. Eğer milli takımın içerisinde hizmetçilik bilmem ne şeylik olursa o da başarısız olur ama Montella’nın başarılı olacağına inanıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)